«ماري وكارل».. قصة حب دامت ستة عقود (صور)

ظل بجوارها منذ إصابتها بالزهايمر من 8 سنوات، رفض إلحاقها بدار الرعاية ليكون أول المهتمين بها، وتكن هي بجواره، إيمانًا منه أنهم يظلا على قيد الحياة طالما أحداهم يشعر بنبض الآخر بجواره، هما ماري جين «86 عامًا»، وكارل جاتونو «88 عامًا»، قصة حب أثبتت أنه لازال هناك وفاءً.



روتينها الصباحي لا يستغرق سوى ساعة واحدة فقط كل يوم، يشمل تنظيف نضارتها وترتيب مجوهراتها واختيار ملابسها لليوم، «ماري» سيدة تعيش الحياة بمنتهى البساطة، تزوجت «كارل» في عام 1950، ولديهما ستة أطفال.



أصيبت «ماري» بالزهايمر منذ 8 سنوات، لكن زوجها رفض دخولها أي دار للاعتناء بها، وفضل الاعتناء بها بنفسه، وظل يعمل كل الأشياء التي تعودت عليها من روتينها الصباحي واختيار ملابسها بنفسه، إلى إطعامها ايًضًا وكل ما يخص حياتها.



وابنتهما «بيكي»، تبلغ من العمر 55 عامًا، في حديثها مع «ديلي ميل أونلاين»، شرحت جدول أعمال والدها المحبوب، وحبه المذهل لأمها بعد ستة عقود معًا وستة أطفال.



قالت «بيكي»: «كان يهتم بالتفاصيل التي تخصها، بل كان يحبها من أعماق قلبه فعلًا، نجد ذلك في نظرته لها وحنيته عليها، فهو ينظف مكان الطعام الخاص بها ويعتني بها على الرغم من أنه يجد صعوبة معها في الحديث لأنها أغلب الوقت لم تتذكر شيئًا».



وأضافت: والديها التقيا أثناء حضوره المدرسة الثانوية نفسها في نيوجيرزي كانا دائمًا يحترمان بعضهما البعض، وذلك في عام 1948 بعد أن ألقى كارل- البالغ من العمر 18 عامًا حينها- كرة ثلجية عند ماري- البالغة من العمر 16 عامًا-، ليلفت نظرها إليه، وبالفعل كان الحب من أول نظرة بينهما.



واستكملت: انتقلا ماري جين وكارل، الذي كان في احتياطي الجيش، لبضع سنوات بعد أن تزوجا - عاشا في لويزيانا - قبل أن يستقر في أنفيل بولاية بنسلفانيا في عام 1952، بدأوا بتوسيع أسرهم في عام 1954 مع ولادة ابنهم الأول كارل.



وتابعت: طوال فترة زواجها، كانت والدتي ماري جين داعمة لوالدي، وعندما اكتشف مرض زوجته حل الحزن على الأسرة بالكامل، ومن وقتها ولم يحصل والدها على قسط من الراحة بسبب «ماري»، فهي تستيقظ في ساعات مختلفة من الليل.



وقالت: إنه لا يقول سوى «أنا أريدها معي، فأنا أعيش بوجودها جانبي».