القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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السيسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 02:06 م

الإثنين.. «البرلمان» يبحث زيادة معاشات أبناء الداخلية

البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
dostor.org/2110113

يستأنف مجلس النواب عمله يوم الإثنين المقبل، بمناقشة طلبى النائب محمد الغول، بشأن سياسة الحكومة لزيادة معاشات أبناء الداخلية، وسياسة الحكومة بشأن تسليم الأراضى الخاصة بجمعيات الشرطة على مستوى الجمهورية.

كما يبحث طلبي النائب زكريا حسان، وأكثر من 20 آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، خاصة سوهاج، وكذلك سياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات محطات مياه الشرب، وطلب النائب هانى النواصرة، و19 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإداري التابع للوزارات، والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.

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