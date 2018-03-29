«كيان إيجيبت»: تجميع سيارات «سيات» بمصر فى 2020

قال كريم نجار، الشريك الرئيسى لشركة "كيان إيجيبت" للتجارة والاستثمار، وكيل "سيات" فى مصر، إنه سيتم تجميع سيارات "سيات" خلال عام 2020.



وأضاف "نجار" فى كلمته بمناسبة افتتاح مركز "سيات" المتكامل، أن فولكس فاجن جروب استقرت على تجميع "سيات" فى منطقة شمال إفريقيا، وكانت البداية الحقيقية بالجزائر.



وتبلغ تكلفة إنشاء مركز "سيات" المتكامل، الذى يضم صالة العرض الرئيسية ومركزا للصيانة ومنفذا لبيع قطع الغيار ما يقرب من 60 مليون جنيه.



وأوضح أن "كيان" تمكنت منذ الاستحواذ على "سيات" فى 2014 وحتى الآن، وباعت ما يقرب من 5000 سيارة، وهو مؤشر لقوة العلامة التجارية محليا فى ظل التحديات التى تواجه السوق المحلية.



وأشار إلى أن تجميع "سيات"، سيسهم فى خفض أسعارها التى ارتفعت عقب قرار تحرير أسعار الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016.



واستبعد "نجار" إمكانية أن تتم الاستفادة من تجميع "سيات" فى التصدير للأسواق المجاورة.