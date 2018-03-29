الشرطة الفرنسية تعتقل شخصًا حاول دهس مجموعة من الجنود

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، إنها اعتقلت شخصا يشتبه أنه اندفع بسيارة مسروقة صوب مجموعة من الجنود كانوا يركضون خارج قاعدتهم عند جبال الألب، اليوم الخميس.



وأشار متحدث باسم الكتائب البرية للجيش المتمركزة في منطقة إيزير - في تصريحات لـ"رويترز" - إلى أن الجنود أبلغوا الشرطة بأن السائق مر بهم في البداية، وهو يطلق سبابًا من داخل السيارة، ثم عاد وحاول دهسهم، لافتًا إلى أنه لم يصب أحدا في الواقعة.



وأضاف: "كان عشرة منهم يركضون خارج الثكنات، استهدف مجموعة واحدة من أربع مجموعات لكن لم يصدم أحدًا".

