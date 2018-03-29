«الجابرى» يبحث عن قناة لعرض «خط ساخن» فى رمضان

يبحث المنتج أحمد الجابرى عن قناة فضائية لتسويق مسلسل «خط ساخن»، الذى من المقرر أن يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل، وحتى الآن لم يتعاقد «الجابرى» بشكل رسمى مع أى قناة لعرض المسلسل خلال شهر رمضان، وهو ما يهدد العمل بالخروج من السباق.



ويواصل المخرج حسنى صالح حاليًا تصوير العمل فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرا منت، لإنهاء جميع الأحداث الخاصة بالـ15 حلقة الأولى من المسلسل.



وكانت أسرة المسلسل قد قطعت شوطًا كبيرًا فى التصوير ما بين مرسى علم واستوديوهات الجابرى ومنطقة المقطم وبعض فيلات شبرامنت.



مسلسل «خط ساخن» يشهد عودة المخرج حسنى صالح إلى الساحة مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، وهو من بطولة سولاف فواخرجى، حسين فهمى، صلاح عبد الله، نضال الشافعى، نرمين ماهر، ميدو عادل، سهر الصايغ، ثراء جبيل، شريف الطيب، محمود الجابرى، تأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابرى.