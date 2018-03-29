القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 01:59 م

«فرعية الموازنة» تناقش استراتيجية 2030 مع 16 وزارة

فرعية الموازنة
فرعية الموازنة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2110107

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل.

يحضر الاجتماع ممثلو الـ16 وزارة المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء وهي"المالية، والتخطيط، والقوى العاملة، والاتصالات، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والنقل، والآثار، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان، والتجارة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتموين".

وقالت سيلفيا نبيل إن اللجنة ستتابع خلال اجتماع اليوم ما وصلت إليه الوزارات في موازنة البرامج والأداء للعام المالي 18-19، كما سيتم تحديد مواعيد الاستلام الدقيقة، ووضع بعض الإجراءات التنظيمية.

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