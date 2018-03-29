23 أبريل.. «الشمس للإسكان» تناقش توزيع الأرباح

كشفت شركة الشمس للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى 23 أبريل 2018، ستنظر في مقترح توزيعات الأرباح.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الجمعية ستنظر أيضًا فى تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وكذا القوائم المالية عن العام المنتهى فى ديسمبر 2017.



وتناقش الجمعية التصديق على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 101.03 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 69.7 مليون جنيه فى 2016.