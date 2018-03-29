«بيزنس ريفيو»: الجيش الروماني ضعيف.. ومصر أقوى جيوش العالم

أكد موقع "بيزنس ريفيو" الروماني أن الجيش الروماني يعتبر من أضعف جيوش العالم، حيث يحتل المرتبة الـ 42 على مستوى العالم خلف الجيش الإثيوبي.



وتابع الموقع أن المؤشرات الدولية تشير إلى أن الجيش الروماني يحتل مرتبة أفضل بين جيرانه باستثاء أوكرانيا، إلا أنها تأتي بعد إثيوبيا وكولومبيا.



وأوضح الموقع أن رومانيا بدا 72750 من الأفراد العسكريين، ويعتمد قوامها العسكري على 134 طائرة عسكرية، و827 دبابة قتالية، و48 سفينة بحرية.



وأشار الموقع إلى أن أقوى الجيوش في العالم، وفقًا للبيانات الدولية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان وتركيا وألمانيا ومصر.