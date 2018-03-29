خطة قطر لاستخدام سفارتها فى مصر كـ«معسكرات تجنيد»

كشف مركز «المزماة» الإماراتى للدراسات والبحوث، عن خطة قطر فى استخدام سفاراتها فى الدول العربية كـ«معسكرات تجنيد» أو مقرات تجسس، خاصة خلال العقدين الماضيين بعد اندلاع ثوارت ما يعرف بالربيع العربي.



وذكر التقرير أن النظام القطرى اتخذ المقرات الدبلوماسية غطاءً لصناعة وتوجيه الإرهاب ونشره في المنطقة العربية، تنفيذًا لوصايا المتآمرين على الأمة العربية والإسلامية وبمباركة قوى وجهات غربية وأمريكية، وبدعم من الكيان الصهيونى، حتى أصبحت تلك المقرات من أخطر بؤر صناعة وتوجيه الإرهاب في المنطقة.



وأشار التقرير إلى أن السفارة القطرية في مصر، كانت بمثابة البنك المصرفى لجماعة الإخوان الإرهابية، وقت وصول مرسى إلى حكم مصر، وأسند إليها العديد من الأعمال والأنشطة والمهام، ما جعل النظام القطرى يضاعف من عدد موظفيها الذين كان أغلبهم تابعين لجهاز الاستخبارات القطرية.



وأثناء رئاسة مرسي تحولت السفارة القطرية إلى مركز لتهريب الآثار المصرية الثمينة، ومتجرًا لشراء أهم الوثائق والمستندات والتقارير والمعلومات السرية الخطيرة المتعلقة بالأمن القومى المصرى وإرسالها إلى الدوحة، للمتاجرة بها بعد ذلك لصالح جهات إيرانية وإسرائيلية.



كما أصبحت السفارة القطرية في مصر، بمثابة منابر فكرية وإعلامية لدعم نظام مرسى وجماعة الإخوان، لوضع خطط وبرامج اختراق للدول العربية الآمنة، على رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، وباقى الدول الرافضة للفكر الإخواني الإرهابى.



وفي تلك الفترة، تحولت السفارة القطرية بالقاهرة إلى جسر تواصل بين إخوان مصر وإخوان أردوغان، ولعبت دورًا محوريًا فى التحام الفكرين المتطرفين وتكوين جبهة إخوانية جديدة في المنطقة، هدفها الاستيلاء على حكومات الدول العربية.



وبعد إسقاط الشعب المصرى لحكومة الإخوان، تحولت السفارة القطرية إلى مركز تنظيم وتدريب الإرهابيين بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى فيها قدر الإمكان، كمحاولة بائسة لإعادة حكم الإخوان، وأرسلت الدوحة، عن طريق سفارتها، عناصر إرهابية من تنظيم داعش من العراق إلى سيناء المصرية والعمل على نشرهم داخل المدن المصرية.



وكانت عملية إرسال الإرهابيين تتم بالتنسيق بين السفارة القطرية بالعراق والمدعومة من الميليشيات المتطرفة الموالية لإيران، وبين السفارة القطرية بالقاهرة والتى كانت محاطة بأحزمة أمنية إخوانية، حيث ظل تنظيم الإخوان يعتبر السفارة من أهم مكاتب ومراكز الإخوان فى المنطقة والعالم، حتى قررت مصر اجتثاث الإرهاب القطري وقطع علاقاتها بتنظيم الحمدين، بالالتزام مع القرار نفسه الذى اتخذته السعودية والإمارات والبحرين وعدد آخر من الدول كجزء لا يتجزأ من مكافحة الإرهاب، ووضع حد للتدخلات والسلوكيات القطرية التآمرية والتخريبية في الدول العربية.



ولا تزال السفارة القطرية فى تركيا وإيران تعمل على أنها غرف فكرية وإعلامية تمارس أنشطة وأعمالا ضد الدول العربية المقاطعة، وجندت السفارة القطرية في تركيا جيشًا من الإعلاميين والصحفيين لمهاجمة الدول المقاطعة إعلاميًا، وتحولت إلى مركز تجسس على أتباع تلك الدول الذين يعيشون فى تركيا، أو يأتون إليها للسياحة.



وأوضح التقرير أن العاملين بسفارة قطر بالعراق، سعوا إلى خلق نفوذ فى الميليشيات الطائفية من أجل دعمها وتوجيهها لتنفيذ الأجندات القطرية في العراق، واستخدامها كأداة لاستهداف المصالح السعودية في العراق، ودفعها إلى تشكيل تهديد وخطر على دول الخليج، مقابل دعمها ماديًا وتسليحيًا، كما لعبت السفارة القطرية في العراق دورًا بارزًا في التقارب الإيراني القطري، على حساب المصالح العربية.



أما السفارات القطرية في الدول الأوروبية فقد عملت بسرية وصمت كبير في دعم الإرهاب والمتطرفين، غير أن السلطات الأمنية كانت لها بالمرصاد في أكثر من دولة أوروبية، ومنها هولندا التى كشفت بالأدلة والوثائق تورط السفارة القطرية فى لاهاي وسفيرها السابق، خالد بن فهد الخاطر، في دعم الإرهاب، وأكدت الوثائق أن السفارة القطرية في المملكة الهولندية أشرفت على عمليات تمويل المنظمات الإرهابية عبر وسطاء بين السفارة وخلايا الإرهاب في هولندا وأوروبا.