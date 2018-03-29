«القابضة للنقل البحرى»: تحسن فى أداء سوق الملاحة الفترة المقبلة

كشف اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن أن شركات الملاحة تواجه مشكلات كبيرة منذ عام 2009، والتى كانت تحقق معدلات ربحية أعلى مما تحققه شركات الحاويات، إذ تُعد الأعلى حاليًّا من خلال الإيرادات فى الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى.



وأضاف "يوسف" خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل، أن المؤشرات فى هذا العام خصوصًا فى يناير وفبراير تشير إلى تحسن فى السوق الملاحية خلال الفترة المقبلة، ونأمل أن يصل نشاط الملاحة فى الشركات الحكومية إلى نقطة التعادل، لا سيما أن الخسائر العام الماضى وصلت إلى قرابة 50 مليون دولار.



وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الخسائر خلال العام الحالى بنهاية 31 ديسمبر 2018 فى حدود 10 ملايين دولار تقريبًا، كما أنه من المتوقع أن تتحول إلى الربحية خلال العام المقبل.



وأشار يوسف إلى أنه فى حالة تحقيق تلك الشركات ربحية، فهو ما ينعكس على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتى تسهم فيها شركة الملاحة الوطنية، كما تسهم شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.