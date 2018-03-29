سقوط عصابة تخصصت فى سرقة مندوبي المبيعات بمدينة نصر

القي رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي سرق 400 ألف جنيه، من مندوب مبيعات بالإكراه في مدينة نصر.



وكان المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغًا من مندوب مبيعات يفيد بقيام مجهولين بقطع طريقه، وسرقة 400 ألف جنيه بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري.



تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، وبالتحري عن صحة البلاغ، تبين صحته، بقيام عاطل وسائق بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.



بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد محمد حلمي، معاون المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

