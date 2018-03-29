القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 01:54 م

محافظ السويس يعلن استمرار حصر الأراضى المخالفة

اللواء أحمد محمد
اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس
السويس- علي اسامة
dostor.org/2110100

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.

واستعرضت المهندسة سيدة إسماعيل، رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة، دور اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي، وتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتي بلغت 243 حالة، منها 116 قطعة أرض، تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها، و4 حالات منهم من سدد جزءا من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية.

كما طالب المحافظ بالاستمرار في حصر الأراضي والمحال والورش لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية.

وأشار "حامد" إلى إعلان الأسماء والشركات التي لم تسدد الأقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيًا معهم، مشددًا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية لتنفيذ ذلك.

كما طالب إدارة الأملاك بعمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلي للموقف التنفيذي لكل تعامل مالي وعرضها خلال 15 يوما في المؤتمر المقبلـ بالإضافة لتفعيل دور قسم الحجز الإداري الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحال.

وشدد على تنشيط عمل محاضر المخالفة والغرامات المالية على المحال المخالفة فى إهدار مياه الشرب بالشوارع، كما قرر مد حق الانتفاع من 5 إلى 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، لتحقيق نوع من الاستقرار للمستفيدين، وطرح 5 قطع أرض فضاء للمزاد العلني المقبل، مؤكدًا تيسير الإجراءات على المتقدمين للمزاد بما لا يخالف القانون.

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