باسل خياط يستعد لتصوير «الرحلة 710» فى لبنان

يستعد الفنان باسل خياط للسفر إلى لبنان، 11 أبريل المقبل، بصحبة فريق عمل مسلسل «الرحلة 710»، الذى يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل، وذلك لتصوير المشاهد الخارجية للعمل لمدة أسبوع هناك.



ويجسد «باسل» خلال العمل شخصية «الدكتور أسامة» الذي يحمل دكتوراه في الكيمياء، وهو أحد ركاب الطائرة، ويبدو للوهلة الأولى أنه شخص طبيعي لكنه أخطرهم وأشدهم مرضًا.



المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم «710» متوجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة هم أبطال المسلسل الأساسيين، ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة مرضى نفسيين لكن بدرجات متفاوتة، حيث إن كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره خلال سفرهم من بيروت إلى القاهرة، وتبدأ الحكاية مع إقلاع الطائرة من بيروت لتهبط الطائرة في القاهرة وينتشر ركابها مبتعدين عن بعضهم.



ولكن ومثلما ما جمعتهم تذكرة الطائرة بـ«الرحلة 710»، يجمعهم القدر من جديد خلال حياتهم في القاهرة لتتلاقى خطوطهم وحكاياتهم، ضمن حبكة بوليسية تشويقية، حيث يركز العمل على العوالم النفسية والمرضى النفسيين.



مسلسل «الرحلة 710» من بطولة باسل الخياط، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.