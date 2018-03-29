تباطؤ الناتج المحلى القطرى فى الربع الرابع مع انكماش قطاع النفط

أصدرت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، اليوم الخميس، البيانات الأولية التالية للناتج المحلى

الإجمالي في البلاد في الربع الرابع من العام الماضي معدلة في ضوء التضخم.



التغير السنوى: 1.8 1.9 0.3 2.5

التغير الفصلى" -2.3 5.5 0.2 -1.5



ملحوظة: سنة الأساس 2013، قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز انكمش 0.4 بالمائة على أساس سنوي و6.4 بالمائة عن الربع السابق في الربع الرابع.



أما باقي قطاعات الاقتصاد فحققت نموًا بلغ 3.7 بالمائة من مستوياتها قبل عام ونمت 4.5 بالمائة مقارنة مع الربع السابق.