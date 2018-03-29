إلغاء رحلات جوية فى السودان بسبب العواصف

ضربت عاصفة رملية - اليوم الخميس - العاصمة السودانية، ما أرغم السلطات على إلغاء رحلات وإغلاق مدارس في الخرطوم، والبلدات المجاورة.



وأعلن مسئول في مطار الخرطوم، عن أنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية، بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرًا.



وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي، لوكالة "فرانس برس": "منذ الساعة الثالثة لم تهبط أو تقلع أي طائرة".



وأضاف: أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقًا حتى إشعار آخر"، موضحًا: أنه "تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت إلى بورسودان".



ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم، لكنها تزول بعد عدة ساعات.



