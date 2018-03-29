قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تعيين الفنانة وفاء الحكيم مديرًا لفرقة «الشمس»، لذوى الاحتياجات الخاصة، التي كان قد صدر قرار بإنشائها منتصف مارس الجارى.



يذكر أن «الشمس» أول فرقة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لدعم فئات المجتمع المختلفة والوصول بالخدمة الثقافية لكل مواطن مصرى.



كما يأتي إنشاء هذه الفرقة فى إطار مساعي البيت الفنى للمسرح لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع من خلال المسرح، حيث من المقرر أن تبدأ الفرقة أول نشاطاتها بعرض «العطر»، من إخراج محمد علام على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر مقر الفرقة، وسيتم الإعلان عن خطة الفرقة خلال الأيام القليلة المقبلة.



