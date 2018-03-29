القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 12:36 م

حزب العمال البريطانى: مستعدون للتصويت ضد اتفاق «بريكست»

حزب العمال البريطاني
حزب العمال البريطاني
dostor.org/2109991

أعلن كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن حزبه مستعد للتصويت ضد اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وقال ستارمر - في مقال له نشرته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية- إن: "حزب العمال لن يتراجع عن التحدي الذي يخص معارضة اتفاق بريكست.. حزب العمال لن يدعم اتفاقا يخفق في تحقيق الاختبارات الستة التي وضعتها العام الماضي، غير أننا لن نسمح للمملكة المتحدة بأن تخرج (من التكتل الأوروبي) بدون اتفاق".

وتابع ستارمر، قائلًا: "ستكون فترة الأشهر الـ12 المقبلة بالغة الأهمية بالنسبة لعملية بريكست بأكملها، فهذا ليس وقت التراجع عن التحدي، هذا هو وقت الوقوف والمحاربة من أجل مستقبل بلدنا".

وجاءت تصريحات ستارمر بعدما قالت وزيرة الشئون الخارجية في حكومة الظل عن حزب العمال البريطاني، إيميلي ثورنبيري، إن الحزب قد يدعم اتفاق بريكست حتى وإن كان يفتقر إلى تفاصيل.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إن نواب البرلمان البريطاني من حزب العمال يجب أن يصوتوا ضد حزبهم إن بدا أن الحزب سيدعم بريكست بدون معرفة كيف ستبدو علاقات بريطانيا بأوروبا مستقبلًا.

ولفت بلير إلى أن هذا يعد أهم قرار منذ الحرب العالمية الثانية وأنه سيحدد مصير البلد للأجيال القادمة.

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