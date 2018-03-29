القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 12:32 م

الجيزة: قطع المياه عن العمرانية والهرم 16 ساعة الأحد القادم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2109985

أعلنت محافظة الجيزة اليوم الخميس عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بقطع المياه عن بعض المناطق بأحياء العمرانية والهرم لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم؛ وذلك لتنفيذ أعمال ربط شبكات مياه الشرب بمنطقتي أرض البحر والإخلاص.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم أن المناطق المتأثرة بحي العمرانية تشمل (العمرانية الغربية، الزهراء، مدينة الحرية، الكونيسة، أرض البحر والإخلاص) وكذلك الشوارع التالية ومتفرعاتها (مستشفى الصدر، عدوي سليم، محمد فؤاد سعيد، جسر الكونيسة، عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان)، أما مناطق المتأثرة بحي الهرم تشمل ( المريوطية طريق سياج، زغلول، أبو الهول السياحي، المجزر الآلي، كفر المنفى، كفر الجبل، نزلة البطران، نزلة السيسي ونزلة السمان).

وكلف المحافظ اللواء محمد كمال الدالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء أحياء العمرانية والهرم باتخاذ كافة التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة والخط الساخن للمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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