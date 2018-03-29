وفاة المدرب الإيطالى موندونيكو بعد صراع مع السرطان

توفي المدرب الإيطالي إيميليانو موندونيكو، المدير الفني السابق للعديد من الفرق الإيطالية، عن عمر يناهز 71 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وكتبت ابنته كلارا، على موقع "فيسبوك": "تحياتى يا والدى، كنت المثل والقدوة بالنسبة لنا. والآن، سنحاول أن نواصل حياتنا كما علمتنا".



وقضى موندونيكو معظم مسيرته الكروية في نادي كريمونيزي، كما بدأ مسيرته التدريبية مع نفس الفريق في 1979.



وخلال فترة التسعينيات من القرن الماضي قاد موندونيكو فريق تورينو للفوز بلقبي كأس إيطاليا وكأس ميتروبا، وقضى مع الفريق ولايتين بلغ مجموعهما ست سنوات.



كما تولى موندونيكو تدريب عدة فرق منها أتالانتا ونابولي وفيورنتينا، وأنهى مسيرته التدريبية مع فريق نوفارا عام 2012.



وذكرت التقارير أن موندونيكو عانى من مرض السرطان منذ 2011.