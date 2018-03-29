القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 12:27 م

«قابيل»: إنهاء المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط مايو المقبل

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،
دعاءأبو العزم
dostor.org/2109975

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن المدينة تضم 1400 وحدة صناعية، وتعد خطوة مهمة نحو الارتقاء بصناعة الأثاث المصرية والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وقال "قابيل"، إن المدينة الجديدة تقام وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتُعد مدينة صناعية متكاملة إذ تضم جميع مراحل تصنيع منتجات الأثاث وبكل الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فضلًا عن توافر الصناعات المغذية والمكملة إلى جانب المخازن والمستودعات والمعارض الدائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض أندورز للأثاث الذى تنظمه مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل، وذلك بحضور كل من المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، ويشارك بالمعرض نحو 60 شركة من الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الأثاث.

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