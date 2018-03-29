200 سفير سابق قلقون من انحدار الدبلوماسية الأمريكية

وقع ما يقرب من 200 من سفراء الولايات المتحدة السابقين والدبلوماسيين المخضرمين، خطابا ‏يعربون فيه عن قلقهم حيال انحدار مستوى القيادة الأمريكية في العالم، وحثوا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على سؤال مايك ‏بومبيو بشأن خططه الرامية إلى إصلاح مسار وزارة الخارجية، في حال تأكيد ترشيحه لمنصب وزير الخارجية‎ من مجلس الشيوخ.



‎ ‎وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن السفراء والدبلوماسيين ‏وجهوا هذا الخطاب إلى زعيم الجمهوريين وزعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي من المتوقع أن ‏يعقد جلسات تأكيد ترشيح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بومبيو الشهر المقبل ليحل محل ريكس تيلرسون، الذي أقاله ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير رسمي قبل أسبوعين. ‎



‎ ‎وأضافت أن الخطاب لم يذكر ترامب أو تيلرسون بالاسم، لكنه قال إن ترشيح بومبيو، فرصة للتركيز على "الحاجة الملحة ‏لاستعادة قوة الدبلوماسية الأمريكية ونفوذها‎."‎



‎ ‎ووصف نيكولاس بيرنز، وكيل وزارة الخارجية السابق للشئون السياسية والسفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي ‏‏(الناتو)، الخطاب بأنه "صرخة من القلب" للدبلوماسيين الذين راقبوا - وهم في غاية اليأس - تهميش وزارة الخارجية وتقليص دورها ‏خلال إدارة ترامب‎.‎



‎ ‎وقال بيرنز الذي كان من بين الدبلوماسيين الذين وقعوا على الخطاب - إن "هناك بارقة أمل بأن يقرر وزير قوي مثل مايك بومبيو ‏صاحب السجل المشهود في تاريخ دعم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الوقت قد حان لإعادة بناء وزارة الخارجية، إذ إن ما ‏حاول تيلرسون القيام به كان كارثة للخارجية الأمريكية‎".



‎ ‎وطلب الخطاب من الكونجرس رفض اقتراح البيت الأبيض بخفض ميزانية وزارة الخارجية بمقدار 20 مليار دولار، أو ما يقرب ‏من الثلث، والإبقاء على نفس مستوى العام الماضي. ‎



‎ ‎وعبر السفراء والدبلوماسيون في الخطاب أيضًا عن قلقهم إزاء فراغ عدد كبير من المناصب القيادية العليا، على الرغم من اضطلاع ‏القائمين بالأعمال مؤقتًا بالمهام الموكلة إليهم‎. ‎



‎ ‎وحث الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على سؤال بومبيو خلال جلسة تأكيد ترشيحه، عن وجهات نظره حول مهمة ‏الدبلوماسية "الحاسمة" في تعزيز المصالح والقيم الأمريكية‎.



‎ ‎واختتمت (واشنطن بوست) تقريرها بالقول إن كون هذا الخطاب يحدد هذا المبدأ الأساسي، مؤشر على القلق المتزايد بين ‏الدبلوماسيين السابقين، على خلفية انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ في باريس، والشراكة عبر المحيط الهادئ وتهديده ‏بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مما يوقع بين واشنطن والعديد من العواصم الأوروبية‎.