محمد صلاح عن فيديو المرح مع أطفال إنجلترا: لحظات سعيدة وممتازة

علق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى المصرى ولاعب ليفربول الإنجليزي، على فيديو مشاركته لأطفال مدارس إنجلترا لحظات من المرح والترفيه، عندما فاجأهم بحضوره أثناء تعليقهم على لعبه، ووصف لحظة قضائه أوقات الترفيه معهم بأنها ممتازة.



وكتب محمد صلاح -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- :"أن أكون قادرًا على المشاركة في هذه اللحظات مع الأطفال لهو أمر ممتاز.. فاليوم سيعيش لمدة طويلة فى ذاكراتهم".



يذكر أن محمد صلاح شارك فى خدعة أجراها النادى على عدد من الأطفال، لمفاجأتهم بالاحتفال بعد تعليقهم على أحد أهدافه.



وكان محمد صلاح، يتخفى خلف صورته أثناء تعليق الأطفال على الأهداف وفور تسجيل الهدف قفز من خلف الصورة ليحتفل معهم.