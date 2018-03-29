تركيا تهدد الولايات المتحدة باستيراد القطن المصرى

أكد موقع "المونيتور" الأمريكى، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية صارمة على واردت الصلب والألومنيوم وضع بندًا جديدًا على قائمة المشكلات الطويلة بين تركيا والولايات المتحدة.



وأشار الموقع إلى أن شركات التصنيع التركية فشلت فى إلغاء التعريفات الجديدة، حيث أكد ترامب أن قراره يعتبر وسيلة لحماية الأمن القومى، على الرغم من تعهده بمرونة كبيرة للبلدان التي تعتبر صديقًا للولايات المتحدة.



وقال رئيس جمعية المصدرين الفنيين في تركيا، إن الصناعات التركية اشترت نحو 3.8 مليون طن من الفولاذ الخردة من الولايات المتحدة سنويًا، وتتم إعادة تصنيعها كصلب للبناء، وهو الأمر الذي لا يشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكي.



وأشار إلى أن القرار الأمريكى بإعفاء كندا والمكسيك وعدم إعفاء تركيا سيدفع الأخيرة للخروج من اللعبة الأمريكية، ويفتح جرحا جديدا في العلاقات بين الطرفين.



وأوضح الموقع أن المسئولين في وزارة الاقتصاد التركية على تواصل مع نظرائهم فى الولايات المتحدة، وقد تفرض أنفرة رسوما جمركية على المنتجات الزراعية والتكنولوجية القادمة من واشنطن وعلى رأسها القطن، وانخفاض صادرات الصلب التركية سيدفع الأخيرة لخفض حجم الواردات من الخردة الأمريكية.



وتابع الموقع أن واردات تركيا السنوية من القطن الأمريكى بلغت 519 مليون دولار، ويمكن استبدال القطن الأمريكي بالقطن المصرى أو الهندي أو اليوناني، وهو ما يعني أن تركيا تفكر في خطط بديلة لحماية نفسها من الإجراءات الأمريكية.



وأضاف الموقع أن ميزان التجارة الثنائى يصب حاليًا في صالح الولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات التركية لها نحو 8.6 مليار دولار، بينما بلغت الورادات حوالى 11.9 مليار دولار.



وأوضح الموقع أن الحكومة التركية تفكر بجدية بفرض رسوم جمركية على المنتجات القطنية الأمريكية أو استبدالها بمنتجات من نفس الجودة من بلدان أخرى والمنتجات التكنولوجية.

