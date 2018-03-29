«صوت العرب» تغير خطتها للاحتفال بيوم اليتيم

اعتمدت الدكتورة لمياء محمود، رئيسة شبكة «صوت العرب»، خطة للاحتفال بيوم اليتيم، على مدار يوم الجمعة الموافق 6 أبريل المقبل، عبر موجات الإذاعة.



وتتضمن بث مجموعة من الأغاني، إلى جانب تناول البرامج مثل «صباح الخير يا عرب» فقرات عن المناسبة، حيث يقدم البرنامج فقرتين عن يوم اليتيم، إضافة إلى الفقرة الدينية في نهاية الحلقة.



ويبث برنامج «دنيا الأطفال» حلقة خاصة عن الطفل اليتيم، وبرنامج «كان يتيمًا» حول المشاهير الذين كانوا يتامى وصنعوا نجاحات، وبرنامج «إيد على إيد»، الذي يقدم نماذج من الجهات التي ترعى الأيتام والتبرعات التي تقدمها دون التطرق لجمعيات خاصة معلنة.