القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
97%
السيسي
21088295
إجمالى المشاركين
23293911
الأصوات الصحيحة
21771092
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682797
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
فن
الخميس 29/مارس/2018 - 12:20 م

الليلة.. إحياء ذكرى رحيل العندليب بأوبرا الإسكندرية

العندليب الأسمر عبد
العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2109967

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

ويتصمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات العندليب منها: أسمر يا أسمرانى، أداء نعمة عصمت، جواب أداء مصطفى سعد، أحبك، جبار، أداء ياسر سعيد، فوق الشوك، نعم يا حبيبى، أداء أيمن مصطفى.

وفي الفاصل الثانى من الحفل، يقدم عازف الكمان الأول الدكتور إيهاب عبدالحميد، المقطوعة الموسيقية بأمر الحب، توبة وأغنية أى دمعة حزن لا أداء محمد الخولى، إحنا كنا فين دويتو غناء مى الجبيلى - مصطفى سعد، خايف مرة أحب وأغنية لست قلبى أداء محمد متولى.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004،
وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

منذ يومين

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)

منذ أقل من شهر

شاهد.. ناهد السباعي ترقص على أغنية «لأ لأ»

منذ أقل من شهر

منة فضالى: «الحب الحرام» أفضل من «بيت السلايف»

منذ أقل من شهر

ياسمين عبدالعزيز تبحث عن بطل لفيلمها الجديد

منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

الآن

وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات

تركيا تأمر باعتقال 70 مسئولًا عسكريًا لصلتهم بمحاولة الانقلاب

كثافات مرورية متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

«القوى العاملة» تستأنف تسجيل العمالة غير المنتظمة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

تركيا تهدد الولايات المتحدة باستيراد القطن المصرى

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

ألبومات الصور

بالصور.. «مدرجات» بألوان علم مصر في حفل تامر حسني بالسعودية

بالصور.. كواليس أوبريت «كلنا معاك»

اعمال الفرز بمنطقة فيصل بالجيزة

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

تركيا تهدد الولايات المتحدة باستيراد القطن المصرى

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

كشكول

بالصور.. "حروب المعلومات" ندوة بالجامعة البريطانية

تعرف علي شروط القبول بالكليات العسكرية

قوافل جامعة المنوفية تجري الكشف على كبار السن بالسادات

الأحد.. رئيس أكاديمية ناصر يحاضر بتجارة الأزهر

أسوان الأزهرية: ورشة عمل بين الطلاب المكفوفين والمبصرين

الأمصار

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء الاحتلال

تفاعلي : «ريم بنا».. زهرة فلسطينية أينعت فى رَحَابة الغيب

الشرطة الألمانية تعثرعلى طرد صغير يحتوي على مواد متفجرة

المباحث الليبية تنفي اختطاف عميد بلدية طرابلس

نمو اقتصاد فيتنام بأسرع وتيرة له منذ 10 سنوات

منوعات

سكون.. بخون أمهم عشان طلبت أتجوز!

«إكليل شوك المسيح».. شجرة تكافح التغير المناخي

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك