الليلة.. إحياء ذكرى رحيل العندليب بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.



ويتصمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات العندليب منها: أسمر يا أسمرانى، أداء نعمة عصمت، جواب أداء مصطفى سعد، أحبك، جبار، أداء ياسر سعيد، فوق الشوك، نعم يا حبيبى، أداء أيمن مصطفى.



وفي الفاصل الثانى من الحفل، يقدم عازف الكمان الأول الدكتور إيهاب عبدالحميد، المقطوعة الموسيقية بأمر الحب، توبة وأغنية أى دمعة حزن لا أداء محمد الخولى، إحنا كنا فين دويتو غناء مى الجبيلى - مصطفى سعد، خايف مرة أحب وأغنية لست قلبى أداء محمد متولى.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004،

وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.