«الإحصاء»: ارتفاع عدد السكان إلى 208 ملايين نسمة بحلول 2100

قالت ولاء الشرقاوى، باحث بوحدة الهجرة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حول سوق العمل فى مصر أظهر أن أعداد السكان فى مصر ارتفعت بشكل كبير من 21 مليون نسمة فى عام 1950 إلى 94.8 مليون نسمة عام 2015، بزيادة بلغت أربعة أضعاف خلال 65 عامًا.



وأضافت ان تلك الزيادة جاءت على الرغم من تراجع معدل الخصوبة من 6.6 مولود لكل سيدة إلي 3.2 مولود لكل سيدة خلال فترة المقارنة ذاتها، حيث إنه من المتوقع أن يقفز عدد السكان إلي 208 ملايين نسمة بحلول عام 2100 وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.



وأضاف "الشرقاوي"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المواليد الخام والوفيات الخام أخذ اتجاه الهبوط منذ عام 1950، لكن مع تخطي أعداد المواليد الخام عن الوفيات الخام يرتفع عدد السكان بشكل مطرد، حيث تتوقع الدراسة تقلص الفارق الكبير بين أعداد المواليد والوفيات بمصر قبل نهاية القرن الحالي.