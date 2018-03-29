الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء البرلس بكفر الشيخ

أعلن العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، توقف حركة الملاحة بالميناء بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف"الدسوقي" أنه تم غلق الميناء أمام حركة الملاحة لدخول وخروج المراكب، خوفًا على حياة الصيادين، وحفاظًا على سلامة مراكبهم التي تعمل في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن محافظات الجمهورية تتعرض حاليًا لرياح شديدة وعواصف ترابية.



وتابع: كما توقفت حركة الملاحة ببوغاز رشيد للمراكب التي تبحر للصيد بمياه البحر المتوسط، والتابعة لقرى مطوبس "برج مغيزل - الجزيرة الخضراء - أبوخشبة " وذلك بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، كما توقفت أيضًا حركة الصيد بشكل كبير ببحيرة البرلس، وذلك لنفس الأسباب.



فيما حذر الأطباء المرضي الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية وخاصة الأطفال وكبار السن من موجة الطقس الحالية المحملة بالغبار، حفاظًا على صحتهم.



وكانت سيدة وابنتها تعرضتا للإصابة بجروح وكدمات مساء أمس الأربعاء بسبب سقوط لوحة إعلانات من شدة الرياح، وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ للعلاج.