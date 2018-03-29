«المالية»: لجان ثلاثية لتسليم بطاقات الدفع الإلكترونى للموظفين

أصدر عماد عواد رئيس قطاع الحسابات المالية بوزارة المالية، كتابًا دوريًّا رقم 43 لسنة 2018 بإلغاء جميع التفويضات الخاصة بمدخلي البيانات في استلام بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية لموظفي الجهة من جميع البنوك، ويكون التعامل مباشرة بين البنك والموظف صاحب البطاقة ويكون التعامل مع البنك من خلال الجهة الإدارية بتفويض معتمد للموظف وكل حالة على حدة.



ووردت مكاتبات إلى وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية بشأن صعوبة الانتقال إلى مقارات البنوك لاستلام البطاقات والأرقام السرية الخاصة بهم، وقررت الوزارة أن تشكل كل جهة إدارية لجنتين ثلاثية من العاملين بها من خارج الوحدة الحسابية، على أن تستلم اللجنة الثلاثية الأولى البطاقات من البنك المتعاقد مع الجهة وتسليمها إلى المواطنين أصحاب البطاقات وتحرير محاضر بذلك.



وتستلم اللجنة الثلاثية الثانية الأرقام السرية من البنك المتعاقد مع الجهة وتسلمها إلى العاملين، وتحرر محضرًا بذلك، وترسل صور محاضرها إلى وزارة المالية والبنك المتعاقد معه.