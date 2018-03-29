«الصحة»: قدمنا الخدمة الطبية لـ452 ناخبًا فى اللجان

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، الحصيلة النهائية للحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج اللجان خلال الانتخابات الرئاسية، وهي 452 حالة مرضية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



وأشار إلى أنه من تلك الحالات المرضية 182 إسعافًا وترك في مكان المقر الانتخابي من قبل سيارات الإسعاف المتمركزة، أما باقي الحالات فقد تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتًا إلى أنه يوجد بالمستشفيات 27 حالة تحت العلاج والملاحظة.

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وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب لافتًا إلى أن الحالات المرضية تتراوح ما بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية، وآلام بالقدم والظهر، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.



وأضاف أنه تم نقل 171 حالة مرضية عن طريق سيارات الإسعاف للإدلاء بصوتهم الانتخابي من المستشفيات إلى اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تقدم مجانًا للمرضى.



الجدير بالذكر أنه قد توفيت ناخبة أول يوم من الانتخابات إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بحلوان ثم نقلت إلى مستشفى حلوان للتأمين الصحي.