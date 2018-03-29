مسئول ليبى: اختطاف عميد بلدية طرابلس

قال مسئول ليبى، إنه تم اختطاف عميد بلدية طرابلس من منزله صباح اليوم الخميس، من جهة مجهولة.



وقال مصدر مطلع من مجلس بلدية طرابلس لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ": إن "مسلحين مجهولين اقتحموا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، منزل عبد الرءوف، بيت المال فى منطقة خلّة الفرجان في الطرف الجنوبي الشرقي من العاصمة طرابلس، واعتدوا على أبنائه بالضرب، مما أدى لإصابة أحدهم بجروح، واقتادوا العميد عنوةً إلى جهة غير معلومة".



وعلى إثر ذلك، علقت البلدية صباح اليوم، عملها إلى أجل غير مسمّى احتجاجًا على عملية الاختطاف، مطالبةً المجلس الرئاسي والجهات المسئولة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن بيت المال.

