القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 12:16 م

تسارع مباحثات الاتحاد الأوروبي بسبب إيران

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2109956

كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تسارع المباحثات في الاتحاد الأوروبي، إثر فرض عقوبات جديدة ضد برنامج الصواريخ الباليستية، ودورها الإقليمي، لأسباب من بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيين على الرياض، مساء الأحد الماضي.

وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إقتراح فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تمويلها للحوثيين بالأسلحة، فضلًا عن تطوير صواريخها الباليستية ودورها في الحرب بسوريا، بالإضافة إلي إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإقناعه بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، نقلًا عن أربعة دبلوماسيين، أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارًا بفرض التدابير الإضافية التي تخضع للنقاش في بروكسل في اجتماع لوزراء الخارجية من المقرر انعقاده الشهر المقبل.

وقال دبلوماسي إن المباحثات في العواصم الأوروبية تتحرك لصالح فرض عقوبات جديدة، لأسباب من بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض، الأحد الماضى، وأسفرت عن مقتل شخص واحد.

وقال دبلوماسي، أمس الأربعاء، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورغ 16 أبريل المقبل، "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في إبريل".

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