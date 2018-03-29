«سر التابوت الذهبي».. إصدار جديد عن دار نشر أنباء روسيا

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، بالتعاون مع دار نشر أنباء روسيا، كتاب بعنوان «سر التابوت الذهبي»، للكاتب الروسي يوري ياكوفليفيتش بيريبولكين، ترجمة الدكتور وحيد محمد شعيب.



وتصدر طبعته العربية عن دار نشر أنباء روسيا والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.



«التابوت الذهبي» يكشف أسرار كان قد تم العثور عليه عام 1907 بوادي الملوك- قبل خمسة عشر عامًا من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة- في العاصمة المعروفة باسم مدينة طيبة، في موقع كان يستخدم كجبانة للفراعنة طوال خمسة قرون، ووسط ركام حجري أغلق الممر مخفيًا تحته أحد الأبواب التي أدت- بعد أعمال حفر لأنفاق استكشافية – إلى الوصول للباب السري.