سكون.. بخون أمهم عشان طلبت أتجوز!

أولادي شايفني بخون أمهم اللى ماتت عشان طلبت أتجوز ! وبيقولولي نسيتها بالبساطه دي!



وسألتني صديقة من أيام سؤال...هو لما أقابل شخص جديد ينسيني قصة قديمة عشتها بكل مشاعري فهل أنا بخون مشاعري وذكرياتي؟



وكتيير بنسمع.. مات جوزها في عز شبابها متجوزتش من بعده لحد ما ماتت والرد..ست أصيلة! طمر فيها العشره!



إيه الحكاية؟



إيه علاقة الأصاله والذكريات والجدعنه والحب والوفاء.. بإنك تعيش الآلم والحزن لحد ما تموت؟!



عارفين المشكله في إيه وراء الشعور ده؟



فكرة أحادية المشاعر..



بنتخيل إن المتألم يتألم بس لكن مينفعش يشعر بأي شعور تاني!



لأ.. تقدر على فكره تتألم وتحب عادي!



تقدر تحب جديد وعندك وفاء لحبيب مات أو فارقتوا بعض عادي بردوا!



بتحب اتنين؟ إزاي!!



مبيبقاش بالمعنى ده.. حب أه.. لكن.. راح لخانة الذكريات!



تقدر تحتفظ بمشاعر جميلة جدًا لإنسان لكن مش مناسب كزوج.. وتعرف تحب وتتجوز غيره عادي! راح لخانة الذكريات.



تعرف تتوجع من شخص أوي وبتحبه! وكان الحل يروح لخانة الذكريات



والمفاجأه في عز آلمك ووجعك يظهر لك إللي ينقل كل ما سبق لخانة الذكريات بأسرع مما تتخيل!



وتفتكر نفسك خاين.. أو محبتش.. مش مخلص.. وحاجات كتير.. فتصدق إللي يقولوه عليك كل إللي حواليك.. والحكاية إنك مش فاهم نفسك!



المشاعر مش إسطنبات ولا واحد زائد واحد تساوي إتنين...



والأهم.. مفيش مشاعر بتتنسي..



الحكاية وما فيها إنها بتنتقل من خانة لخانة..



متعيش ذنبه مش في محله!



مقياسك راحة بالك.. ده واجب عليك تسعى لده.. لأنك مخلوق لرسالة وهدف.. وكل شئ حواليك لازم يخدم على الهدف ده.. وده مش هيكون غير براحة بالك تحت مركزية الله..



لقيت الكاتبه أحلام المستغانمي كاتبه الجمل دي فرحتني أوي..



«أن تنسى شخصا أحببته لسنوات لا يعني أنك محوته من ذاكرتك، أنت فقط غيرت مكانه في الذاكرة، ما عاد في واجهة ذاكرتك.. حاضرًا كل يوم بتفاصيله، ما عاد ذاكرتك كل حين.. غدا ذاكرتك أحيانًا.. الأمر يتطلب أن يشغل آخر مكانه، ويدفع بوجوده إلى الخلف في ترتيب الذكريات».