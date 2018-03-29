القصر الرئاسى فى «سول» يشيد بالقمة الكورية الشمالية - الصينية

رحبت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالاجتماع الأخير بين زعيمى الصين وكوريا الشمالية، واصفة إياه بأنه تطور مهم من شأنه أن يساعد على نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وإقامة سلام فى شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية نقلًا عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية كيم إيوي جيوم- قوله: "نرحب بالقمة بين كيم جونج أون، رئيس لجنة شئون الدولة لكوريا الشمالية، والرئيس الصينى شي جين بينج".



تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد الصين وكوريا الشمالية على زيارة الزعيم الكورى الشمالي إلى بكين؛ لإجراء محادثات مع الزعيم الصيني.



من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه أهمية ما أعرب عنه الزعيم كيم بوضوح -خلال قمته مع شي بشأن- رغبته في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وعقد قمة بين الكوريتين وقمة أخرى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وأضاف أن القمة بين الصين وكوريا الشمالية تشير أيضا إلى مشاركة الصين في الجهود الرامية لإثناء كوريا الشمالية عن طموحاتها النووية.



وقال: "نعتقد أن مشاركة الصين في الحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية والتي حققتها القمة الأخيرة، ستساعد في استقرار الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية".