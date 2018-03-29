مالالا يوسفزي: سأواصل النضال من أجل تعليم الفتيات في باكستان

قالت الناشطة مالالا يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنها ستواصل النضال من أجل تعليم الفتيات، مشددة على أن الأجيال القادمة هي مستقبل باكستان.



وأضافت مالالا - في كلمة مقتضبة ألقتها خلال مراسم استقبالها في مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي - إنه لابد من الاستثمار في مجال تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن صندوق مالالا الخيري استثمر 6 ملايين دولار في مجال تعليم الفتيات في باكستان.



ودعت مالالا، كافة القوى السياسية إلى الاتحاد ونبذ الخلافات السياسية عندما يتعلق الأمر بالتعليم والصحة والاقتصاد، حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس.



من جانبه، رحب عباسي بمالالا، التي تزور البلاد لأول مرة منذ إصابتها بطلق ناري في الرأس من قبل حركة "طالبان" في عام 2012 بسبب نضالها من أجل حق الفتيات في التعليم.



وأشاد عباسي بتضحيات مالالا ودورها في التأكيد على حق الفتيات في التعليم، وأعرب عن سعادته باستقبالها في بلدها باكستان التي نجحت في اجتثاث جذور الإرهاب، بحسب تعبيره.



وفازت مالالا - في 10 أكتوبر 2014 - بجائزة نوبل للسلام للعام ذاته برفقة الهندي "كايلاش ساتيارثي"، وقد أكدت لدى استلامها الجائزة على أن التعليم هو أحد ضرورات الحياة.