«المصرية للاتصالات» تعتمد توزيع الأرباح لعام 2017

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، بقيمة 42.6 مليون جنيه.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 25 قرشا للسهم.



واعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وكذلك القوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، أقرّت تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.



وقرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات تعديل مقترح التوزيعات لعام 2017، ليكون نصيب السهم من الأرباح 25 قرشا للسهم، بدلًا من جنيه للسهم.



وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 1.7 مليار جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 17.07 مليار جنيه، موزعًا على 1.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 3.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار جنيه في 2016.