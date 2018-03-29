ألمانيا تعتزم بدء تشغيل أول مركز لترحيل اللاجئين

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية، بدء تشغيل أول مركز لإعادة لاجئين بحلول الخريف القادم.



وقال شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه سيتم تشغيل المشروع "بأولوية قصوى".



وأشار ماير إلى أنه سيتم تشغيل المركز "فى إطار مسئولية الشرطة الاتحادية"، لافتًا إلى أنه من شأن هذا المركز أن يكون نموذجًا لما يسمى مراكز المرساة التي من المقرر إتمام جميع إجراءات اللجوء بها.



وقال ماير: "سيكون من المُجدى الاستفادة من مرفق موجود بالفعل للمشروع النموذجي"، لافتًا إلى أن المواقع التي يتم التفكير بها هي مدينة ماشينح أو بامبرج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث توجد بهما مراكز عبور بالفعل.

