القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الأبراج اليوم
الخميس 29/مارس/2018 - 12:10 م

3 مستحيلات لبرج الحمل.. تعرف عليهم

برج الحمل
برج الحمل
شيماء دهب
dostor.org/2109945

يتميز مواليد برج الحمل بكونهم محبين لأعمال الخير وللمرح والفكاهة والثقة بالنفس وكره للمشكلات الخاصة بالماديات، يُفضل برج الحمل الأفكار المتهورة والمجنونة التي تغير رتابة حياته، وأيضًا لا يقبل بتحكم أحد في رغباته، وإذا وجد ذلك الشخص أمامه سيحاول التخلص منه بشتى الطرق.

وفي السطور التالية، نرصد «3» مستحيلات لأصحاب برج الحمل:

التنازل عن شيء
من المستحيل لأصحاب برج الحمل أن يتنازلوا عن شيء، فالإيمان والطموح لا ينتهي لديهم، لذا فإذا دخلت معركة معهم أعلم أنهم لا يتركونك إلا حاصلين على حقوقهم كاملة، كما يمتلك القوة العالية على الإصرار في تحقيق أهدافه والوصول إليها مهما كانت صعوبتها.

متهور
مستحيل لأصحاب برج الحمل التفكير الكثير قبل اتخاذ قراراته، فهو متهور بعض الشيء، وهناك قرارات تجد ثمارها معه وهناك قرارات قد يأخذها ويندم بعدها، فهو من الأشخاص المتعجلين في الكثير من الأمور مما يجعله في كثير من الأحيان يفقد أشياء مهمة.

يكرر الأشياء
مستحيل لأصحاب برج الحمل أن يكونوا مملين، فهو شخص يكره الملل والروتين ومجدد بطبيعة الحال، فهو يعشق التعرف على أشخاص جدد طوال الوقت ويكره تضييع الوقت.

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