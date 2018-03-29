«وفد القليوبية» يتجه لتأييد «أبو شقة» فى انتخابات رئاسة الحزب.. غدًا

قال محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والنائب الأول لرئيس الحزب بالقليوبية، إنهم عقدوا لقاءً تنسيقيًا مع عدد من قيادات الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، واتفق الحضور على تأييد المستشار بهاء أبو شقة، رئيسًا لحزب الوفد، والتصويت لصالحه فى الانتخابات المزمع عقدها، غدًا الجمعة.



حضر اللقاء النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة، والنائب المهندس محمود عطية عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعددٍ من أعضاء الجمعية العمومية للحزب بلجان الوفد بقسم ثان شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وشبين القناطر وبنها وطوخ.