مؤتمر «أدباء القاهرة وشمال الصعيد» يهدى دورته لـ«صبري موسى»

أهدى مؤتمر "أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى" دورته الثامنة عشرة والتي ينظمها إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي بقصر ثقافة الفيوم، تحت عنوان «ثقافة المجتمع وأثرها في الخطاب الأدبي»، لاسم الكاتب الكبير صبري موسى.



ومن المقرر أن تنعقد الدورة في الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل، ويتولى أمانتها الأديب علاء الرمحي ويرأسها الأديب سعيد الكفراوى، ويكرم خلالها الكاتب محمد جبريل والدكتور سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق.