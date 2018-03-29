القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 11:01 ص

«CBC» تحدد موعد عرض الجزء الثانى من «أنا شهيرة.. وأنا الخائن»

أنا شهيرة.. وأنا
أنا شهيرة.. وأنا الخائن
محمد قدري
dostor.org/2109842

قررت شبكة قنوات «CBC» عرض الجزء الثاني من المسلسل المأخوذ عن رواية «أنا شهيرة وأنا الخائن»، والذي يقدم تحت عنوان «أنا الخائن» بداية من السبت 31 مارس الجاري، لينتهى مع حلول شهر رمضان المقبل.

«أنا شهيرة.. أنا الخائن» رواية من جزئين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في عام 2013، تحكى الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين.

ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلًا رئيسيًا في الحكاية.

المسلسل قسمت بطولته على جزأين، فالأول كان من بطولة ياسمين رئيس، والثاني لأحمد فهمي، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، محمد العمروسي، وخالد زكي، أحمد فؤاد سليم، مها أبو عوف وحنان سليمان، ووقف على إخراج الجزء الثاني كريم العدل، من إنتاج هاني أسامة ومحمد حفظي.

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