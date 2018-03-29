المؤشرات الأولية بالقليوبية: السيسي يحصد ١١٧٥٥٥١ صوتًا وموسي ٣٤٠٦١

أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية 2018، لعملية فرز الأصوات بمحافظة القليوبية، عن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، علي نظيرة موسي مصطفي موسي.



وقالت المؤشرات الأولية، أن إجمالي الحضور ١٣١٤٣٦١ بنسبة ٤٣.١٦%، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة ١٢٠٩٦١٢، وحصول المرشح عبد الفتاح السيسي، علي ١١٧٥٥٥١ صوت، والمرشح موسى مصطفى موسى ٣٤٠٦١ صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة ١٠٤٧٤٩ صوت.

