القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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97%
السيسي
21088295
إجمالى المشاركين
23293911
الأصوات الصحيحة
21771092
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682797
12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء
03:02 ص

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12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

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الخميس 29/مارس/2018 - 10:58 ص

المؤشرات الأولية بالقليوبية: السيسي يحصد ١١٧٥٥٥١ صوتًا وموسي ٣٤٠٦١

الفرز
الفرز
أشرف لاشين
dostor.org/2109840

أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية 2018، لعملية فرز الأصوات بمحافظة القليوبية، عن تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، علي نظيرة موسي مصطفي موسي.

وقالت المؤشرات الأولية، أن إجمالي الحضور ١٣١٤٣٦١ بنسبة ٤٣.١٦%، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة ١٢٠٩٦١٢، وحصول المرشح عبد الفتاح السيسي، علي ١١٧٥٥٥١ صوت، والمرشح موسى مصطفى موسى ٣٤٠٦١ صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة ١٠٤٧٤٩ صوت.

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