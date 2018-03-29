اليوم.. «الشركة المصرفية» ينظر فى توزيع الأرباح

يعقد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العامة العادية، للنظر في توزيعات الأرباح.



وتنظر الجمعية أيضًا في اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



وبحسب قائمة التوزيعات، اقترح المجلس توزيع 15 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2017.



يُشار إلى أن البنك حقق أرباحًا بلغت 36.4 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 48.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2016.



ويبلغ رأسمال البنك 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.