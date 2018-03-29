القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088295
إجمالى المشاركين
23293911
الأصوات الصحيحة
21771092
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682797
12:59 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 10:57 ص

السيسي يحصل على 2943 صوتًا مقابل 88 لـ«موسى» في «مصطفى كامل» بالأزبكية

صورة من الفرز
صورة من الفرز
مني هيبة
dostor.org/2109838

أسفرت النتائج الأولية للفرز بلجنة مدرسة مصطفى كامل بالأزبكية، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على عدد 2943 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على عدد 88 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين في تلك اللجنة 3323 شخصًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 292 صوتًا.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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