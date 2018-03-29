القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:56 ص

قطر تواصل خداع شعبها لتجميل وجه «تميم»

تميم
تميم
نيفين أشرف
dostor.org/2109836

يواصل الإعلام القطري، خداع شعبه بتصريحات مضللة تناقض وقائع الأحداث، لاسيما عقب إحراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأمير الإمارة الصغيرة تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة لموسكو التي لم تستمر سوى بضع ساعات، ليعود بخفي حنين.

وفي محاولة من إعلام الدوحة لحفظ ماء وجه النظام، قال عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرى في أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي يزور موسكو، بأنه "ممثل الإسلام في المنطقة،" على حد تعبيره.

وصرح العذبة، في لقاء على تلفزيون قطر الرسمي: "دولة قطر في وجهة نظر روسيا هي بعقلها واتزانها وابتعادها عن الإرهاب والتطرف هي من تمثل الإسلام والمسلمين، وينظر الرئيس الروسي لـ (الشيخ تميم بن حمد) من خلال قراءتي للعقلية الروسية أنه يمثل الحرمين الشريفين في المنطقة.." على حد تعبيره.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عرض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوساطة لحل الأزمة الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا، مقابل أن تقف روسيا إلى جانب قطر في حال زاد الضغط الأمريكي عليها جراء توتر العلاقات بين قطر والولايات المتحدة بالفترة الأخيرة.

وبينت المصادر، أن «بوتين» رفض عرض أمير قطر، موجهًا له رسالة غير مباشرة، جاء مضمونها بأن موسكو لا تحتاج لوساطة دول صغيرة.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الوفد القطري، أثناء وجوده في روسيا، بأن «الرئيس بوتين سينشغل عنكم، ولن يكون قادرا على لقائكم بعد أول لقاء»، بالتزامن مع أزمة طرد دبلوماسيي روسيا حول العالم.

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