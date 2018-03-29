20978 صوتًا للسيسى مقابل 2232 «باطلة» فى قسم ثان مدينة نصر

أعلنت اللجنة العامة بدائرة قسم الثاني مدينة نصر رقم (16) التي تواجدت بمدرسة الملك فهد النموذجية، نتائج اللجان التابعة لها، وأسفرت عن تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي.



وأظهرت النتائج إجمالي عدد الذي ن أدلو بأصواتهم البالغ عددهم (23850) من أصل القوة التصويتية التي تبلغ (65838).



وكان عدد الأصوات الصحيحة في تلك اللجنة (21618)، إذ كان من نصيب السيسي منها (20978) وللمرشح موسى مصطفى موسى (640)، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة (2232).



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.