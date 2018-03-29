أرباح «إم إم جروب» تتراجع 7% فى 2017

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، تراجع أرباحها بنسبة 6.6% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 339.3 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 363.39 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال العام 2017 إلى 271.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 353.15 مليون جنيه في 2016.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام 2017 إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 4.96 مليار جنيه في 2016.