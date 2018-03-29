القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 10:47 ص

السبت.. مناقشة «توت فروت» بمعرض الإسكندرية للكتاب

السبت.. مناقشة «توت
خلف جابر
dostor.org/2109825

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، السبت المقبل، في ثاني أيام معرض الإسكندرية للكتاب، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، ويقام المعرض في الفترة من الجمعة 30 مارس، وحتى الإثنين الموافق 9 أبريل المقبل.

وتعقد الفعاليات من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وتقام عدد من الورش الفنية منها «ورشة عمل جلد - أورجامى - ورشة رسم وتلوين»، كما تقام ورش الحكى والألعاب الشعبية وصناعة الأراجوز للفنان مصطفى عبده- حكايات زمان- ورشة حكى لأميرة عبد الوهاب.

وضمن المناقشات وحفلات التوقيع، يناقش أوبريت «إسكندرية.. توت فروت» عن رواية إبراهيم عبد المجيد «لا أحد ينام فى الإسكندرية» للدكتور أبو الحسن سلام، ويشارك فيه الدكتور على الجندى، ومجدى فكرى، ويقدم فريق «عكس اتجاه»، وفريق «وى كان باند»، لذوي الاحتياجات الخاصة، عروضًا فنية.

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