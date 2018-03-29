الأسهم القيادية تصعد بـ«الثلاثيني» فى مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تداولات جلسة اليوم الخميس - آخر جلسات مارس 2018 -، على تباين، وسط مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب ومبيعات العرب.



وبحلول الساعة 10:25 من جلسة اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.4% عند مستوى 17373 نقطة، رابحًا 68.44 نقطة.



وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21% عند مستوى 861.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%، عند مستوى 2219 نقطة.



وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.26% عند مستوى 2951 نقطة.



وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 108.9 مليون سهم، بقيمة 229.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 4.8 ألف عملية.



واتجهت تعاملات المستثمرين العرب للبيع بصافي 4.8 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي 3.6 مليون جنيه و1.15 مليون جنيه على التوالي.