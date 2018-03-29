1.09 مليار جنيه خسائر «حديد عز» فى 2017

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز خلال 2017، تحولها للخسائر على أساس سنوي، نتيجة قفزة التكاليف التمويلية.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بلغت 1.09 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.18 مليار جنيه في العام السابق له.



وفي المقابل، ارتفعت التكاليف التمويلية خلال العام إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل تكاليف بلغت 714.2 مليون جنيه في 2016.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال العام 2017 إلى 877.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 591.4 مليون جنيه في 2016.